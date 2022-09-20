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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة علمية أجريت في الصين إلى وجود سبع عادات صحية تقلل احتمالات الإصابة بالخرف لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

دراسة: عادات صحية تقلل الإصابة بالخرف

ويقول ينج لي لو الباحث في كلية الطب بجامعة جياو تونج في شنغهاي إن "النوع الثاني من مرض السكري يعتبر بمثابة وباء عالمي حيث يعاني منه واحد من كل عشرة بالغين على مستوى العالم، ومن المعروف أن مرض السكري يزيد من احتمالات الإصابة بالخرف".

وأضاف في تصريحات أوردها موقع "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد قمنا باستقصاء لمعرفة ما إذا كانت سلسلة من العادات الصحية يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالخرف، وتوصلنا إلى أن مرضى السكري الذين التزموا بهذه العادات تراجعت لديهم مخاطر الإصابة بالمرض مقارنة بمرضى السكري الذين لم يهتموا بأن يعيشوا حياة صحية".

وخلال الدراسة التي نشرتها دورية "نيورولوجي" المتخصصة في أبحاث الأمراض العصبية، حدد الفريق البحثي أكثر من 167 ألف شخص من قوائم بيانات الرعاية الصحية في بريطانيا من بينهم مصابون وغير مصابين بالسكري علما بأن جميعهم كانوا غير مصابين بالخرف، مع متابعة مدى التزامهم بسبع عادات صحية معينة في حياتهم اليومية، على مدار 12 عاما في المتوسط.

وشملت العادات الصحية التي اهتمت بها الدراسة عدم التدخين وعدم الإفراط في تناول الكحوليات وممارسة التدريبات البدنية لمدة ساعتين ونصف على الأقل أسبوعيا والنوم يوميا لفترة ما بين سبع وتسع ساعات، بالإضافة إلى الالتزام بتناول أطعمة صحية تتضمن كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات والحبوب والأسماك مع التقليل من اللحوم المصنعة.

وتضمنت هذه العادات أيضا التقليل من فترة مشاهدة التليفزيون إلى أقل من أربع ساعات يوميا والانخراط بشكل أكبر في العلاقات الاجتماعية في محيط الأسرة والأصدقاء.

وبعد الأخذ في الاعتبار بعوامل مثل السن والتعليم والعرق والنوع، تبين من خلال الدراسة أن الالتزام بجميع هذه العادات الصحية يقلل مخاطر إصابة مرضى السكري بالخرف بنسبة 54 % مقارنة بمن يلتزمون بعادتين فقط أو أقل من هذه العادات، وأن الالتزام بكل عادة من هذه العادات على حدة يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 11 %.



توصل باحثون صينيون إلى أن شرب الشاي، بمعدل 4 أكواب يوميا على الأقل، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأوضح الباحثون، في دراسة نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأحد، أن أربعة أكواب أو أكثر من الشاي يوميا يمكن أن تقلل من المخاطر بنسبة 17٪ على مدى 10 سنوات.

وقالت Xiaying Li وهو المؤلف الرئيسي من جامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا في الصين: "نتائجنا مثيرة لأنها تشير إلى أن الناس يمكن أن يفعلوا شيئا بسيطا مثل شرب أربعة أكواب من الشاي يوميا لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".

وأضافت أن التأثير الوقائي قد يكون أكبر إذا وضع الناس الحليب في الشاي. وعلى الرغم من أنها وزملاؤها السبعة لم يبحثوا في تأثير الحليب في الشاي كجزء من عملهم، فقد أظهرت دراسات سابقة أن منتجات الألبان يمكن أن يكون لها أيضا تأثير مضاد لمرض السكري.

وتابعت: "أعتقد أن الحليب سيجعل تأثير الشاي أقوى على مرض السكري. وهذا يعني أن الشاي سيكون أكثر فعالية مع وجود الحليب فيه".

ووجد الباحثون "ارتباطا مهما" بين شرب الشاي الأسود أو الأخضر أو الشاي الصيني التقليدي (أسود) وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يشربون الشاي، فإن الأشخاص الذين يشربون كوبا أو كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم تقل لديهم مخاطر الإصابة بنسبة 4٪، وأولئك الذين يتناولون أربعة أكواب أو أكثر يوميا كانوا أقل خطرا بنسبة 17٪.

وردا على سؤال حول السبب الذي يجعل الشاي يحمي من مرض السكري، قالت الباحثة الصينية: "من الممكن أن مكونات معينة في الشاي، مثل البوليفينول، تقلل من مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن هناك حاجة إلى كمية كافية من هذه المركبات النشطة بيولوجيا لتكون فعالة".

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من كوبين من الشاي يوميا، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول من غيرهم.

وخلصت الدراسة، التي نُشرت في دورية "Annals of Internal Medicine"، إلى أن النتائج التي توصلت لها جاءت بغض النظر عن طريقة شرب الشاي، وما إذا كان الأشخاص يتناولونه باردا أو ساخنا أو سادة أو بالحليب أو بالسكر.



واستخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، تخص 500 ألف رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وقال 85% منهم إنهم يشربون الشاي بانتظام، وأن 89% من تلك النسبة يشربون الشاي الأسود.

أجريت الدراسة باستبيان تمت الإجابة عليه بين عامي 2006 و2010 ومتابعته على مدار أكثر من عقد.

ووجد الباحثون أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يوميا يقلل من احتمالية الوفاة في منتصف العمر، خصوصا نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة تتراوح بين 9% و13%.

ووصف فرناندو رودريجيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، البحث بأنه يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، مضيفا أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن الشاي هو سبب انخفاض الوفيات المبكرة لشاربيه، لأنه لا يمكن استبعاد أن هذا يرجع إلى عوامل صحية أخرى مرتبطة باستهلاك الشاي.