شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط يبحث مع جوتيريش الوضع الدولى وأزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اطار مشاركته فى الدورة (77) للجمعية العامة للامم المتحدة، التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبحث متن عددا من الملفات المتعلقة بالأزمات الدولية، وكذلك تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط عبر لجوتيريش عن تقديره للدور المهم الذى قام به خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة لجهة نجاحه فى التوصل إلى اتفاق سمح باخراج شحنات الحبوب الأوكرانية وتصديرها إلى الاسواق العالمية برغم ظروف الحرب، مشددا على أهمية استمرار السكرتير العام فى جهوده من أجل تفادى مخاطر أزمة غذائية عالمية خطيرة خلال العام القادم.

وأضاف رشدى أن ابو الغيط استمع باهتمام للعرض الذى قدمه جوتيريش حول الاوضاع فى منطقة الشرق الاوسط ودور الأمم المتحدة فى الصومال واليمن وسوريا.

كما أثنى الامين العام على التزام جوتيريش الراسخ بالقضية الفلسطينية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ما يشعر به الفلسطينيون من احباط كبير حيال انسداد الأفق السياسي.

واتفق الطرفان على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية لتحقيق الاستقرار والازدهار فى المنطقة. كما عبرا عن التزامهما بالتنسيق المستمر والعمل سويا من اجل محاولة ايجاد حلول سياسية للأزمات التى لاتزال تواجه بعض دول المنطقة.