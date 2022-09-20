شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكافحة الإرهاب التونسية تحتجز رئيس الوزراء السابق على العريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محامي رئيس الوزراء التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة، علي العريض، إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، قررت احتجاز العريض يوماً واحداً، حسبما أفاد موقع الشرق.

كانت قد فتحت السلطات القضائية التونسية، ملف تسفير الشباب التونسى إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر بواسطة قيادات وازنة فى حركة النهضة التونسية، بتوجيه مباشر من زعيم الحركة الإخوانية راشد الغنوشى والقيادى فى الحركة ورئيس الوزراء الأسبق على العريض.