شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

السعودية:

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة