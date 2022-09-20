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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصي إدارة الغذاء والدواء النساء الحوامل بتناول حصتين أو ثلاث حصص كل أسبوع من المأكولات البحرية من فئة "أفضل الخيارات".

بحث يوصي بتغيير الإرشادات حول تناول الأسماك أثناء الحمل.. ما القصة؟

وتشمل أفضل الخيارات المصادر التي تحتوي على القليل جدا من الزئبق، مثل بعض التونة وسمك السلمون والاسكالوب، وتوصي أيضا بتناول حصة واحدة كل أسبوع من فئة "الخيارات الجيدة" التي تحتوي على كمية أكبر قليلا من الزئبق، بعض المأكولات البحرية، مثل سمك الماكريل وسمك أبو سيف والتونة ذات العين الكبيرة، وتقترح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجنب تناول الطعام تماما أثناء الحمل، حيث أن مستويات الزئبق فيها من بين أعلى المستويات.

ولكن تشير دراسة جديدة من جامعة بريستول إلى توسيع نطاق التوصيات لتشجيع تناول جميع أنواع المأكولات البحرية، بغض النظر عن مستوى الزئبق.

وحللت الدراسة التي نشرت في مجلة NeuroToxicology،أكثر من 4000 أم وأطفالهن من المملكة المتحدة وسيشيل، بشكل عام، وجد الباحثون أن كثافة العناصر الغذائية في الأسماك تفوق مخاطر استهلاك الكثير من الزئبق، وكان من الممكن أن تكون هذه العناصر الغذائية وقائية من تأثيرات الزئبق.

كما تشير نصيحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق يمكن أن يوفر العناصر الغذائية الأساسية لنمو الأطفال أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، والأسماك غنية بدهون أوميغا 3 والحديد واليود والكولين، وكلها من العناصر الغذائية التي تدعم نمو الدماغ والحبل الشوكي والجهاز المناعي.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، الدكتورة كارولين تايلور في بيان إعلامي: "وجدنا أن مستوى الزئبق لدى الأم أثناء الحمل من المحتمل ألا يكون له أي تأثير سلبي على نمو الطفل بشرط أن تأكل الأم السمك، إذا لم تأكل السمك، فهناك بعض الأدلة على أن مستوى الزئبق لديها يمكن أن يكون له تأثير ضار على الطفل، ويمكن أن يكون هذا بسبب الفوائد من مزيج العناصر الغذائية الأساسية التي توفرها الأسماك، بما في ذلك الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، اليود وفيتامين د والسيلينيوم ".

لتشجيع المزيد من استهلاك المأكولات البحرية بين النساء الحوامل، يقترح المؤلف المشارك للدراسة الدكتور جان جولدينج أنه يجب حذف التوصيات المتعلقة بعدم تناول بعض الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، ويجب أن تقترح الإرشادات تناول "جزأين على الأقل من سمكة أسبوعيا، يجب أن تكون إحداها زيتية ".

ويضيف جولدينج:" يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد التأثير المحدود للزئبق على الحوامل اللائي يأكلن السمك وأطفالهن، ولكن يمكن للحوامل تناول حصتين أو ثلاث حصص من الأسماك منخفضة الزئبق بأمان للحصول على تلك الفوائد الصحية، وتندرج خيارات متاجر البقالة والمطاعم الشائعة مثل الأنشوجة وباس البحر والسمك المفلطح والسلمون والسلمون المرقط والتونة الخفيفة المعلبة في الفئة الأكثر أمانا، مما يجعلها خيارا رائعا لتسوية استهلاكك للأسماك".

ركزت بعض أكثر نصائح النظم الغذائية شيوعا في السنوات الأخيرة على فكرة أن التوقيت المناسب لوجباتك يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في مقدار الوزن الذي تفقده.

وبحسب هذه الفكرة، فإنه إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن فمن الأفضل تناول وجبة كبيرة في بداية اليوم وجعل الوجبات اللاحقة أصغر.

والمنطق الكامن وراء هذه النظرية مفهوم، خاصة بالنظر إلى أن كل خلية في الجسم تقريبا تتبع نفس دورة الـ 24 ساعة التي نتبعها.

وتعمل الساعة البيولوجية للجسم (أو الساعة الحيوية) على تنظم الإيقاعات اليومية لمعظم وظائفنا البيولوجية، بما في ذلك التمثيل الغذائي (الأيض).

وبسبب هذه الإيقاعات الأيضية، اقترح العلماء أن الطريقة التي نعالج بها وجبات الطعام تختلف في أوقات مختلفة من اليوم. ويُطلق على هذا المجال من البحث اسم "التوزيع الزمني للتغذية" (chrono-nutrition)، وله إمكانات كبيرة للمساعدة في تحسين صحة الناس.

واقترحت دراستان من عام 2013 أن استهلاك المزيد من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم والسعرات الحرارية الأقل في المساء يساعد الناس على إنقاص الوزن. ومع ذلك، فقد وجدت دراسة جديدة كبرى أنه في حين أن الحجم النسبي لوجبات الإفطار والعشاء يؤثر على الشهية المبلغ عنها ذاتيا، إلا أنه ليس له أي تأثير على التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

وللتحقيق في الصلة بين حجم وجبتي الإفطار والعشاء وتأثيرهما على الجوع، أجرى فريق من الباحثين في جامعتي أبردين وساري دراسة على مشاركين أصحاء ولكنهم يعانون من زيادة الوزن. وأعطي المشاركون نظامين غذائيين، كل منهما لمدة أربعة أسابيع: فطور كبير وعشاء صغير، ووجبة فطور صغيرة مع عشاء كبير. مع الحفاظ على وجبات الغداء نفسها.

وحدد الباحثون بالضبط عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها المشاركون في الدراسة. ثم قاموا بقياس التمثيل الغذائي للمشاركين، بما في ذلك مراقبة عدد السعرات الحرارية التي أحرقوها.

واتبع جميع المشاركين في الدراسة كلا من شروط النظام الغذائي بحيث يمكن مقارنة تأثير أنماط الوجبات في نفس الأشخاص.

وقال الباحثون: "توقعنا أن تناول وجبة فطور كبيرة وعشاء صغير سيزيد حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. وبدلا من ذلك، لم تجد نتائج التجربة أي اختلافات في وزن الجسم أو أي مقاييس بيولوجية لاستخدام الطاقة بين نمطي الوجبة".

وتضمنت مقاييس استخدام الطاقة معدل الأيض الأساسي (عدد السعرات الحرارية التي يستخدمها جسمك أثناء الراحة)، والنشاط البدني، واستخدام شكل كيميائي للمياه يتيح تقييم إجمالي استخدام الطاقة اليومي.

كما لم تكن هناك فروق في المستويات اليومية لجلوكوز الدم أو الإنسولين أو الدهون. وهذا مهم لأن التغيرات في هذه العوامل في الدم مرتبطة بالصحة الأيضية.

ويشير الأبحاث إلى أن الطريقة التي تعالج بها أجسامنا السعرات الحرارية في الصباح مقابل المساء لا تؤثر على فقدان الوزن بالطريقة التي تم الإبلاغ عنها في دراسات أخرى.

وفي الدراسة الحديثة، كان الاختلاف الوحيد هو التغيير في الشعور بالجوع المبلغ عنه ذاتيا والعوامل ذات الصلة، مثل كمية الطعام الذي يريدون تناوله.

وعلى مدار اليوم، تسبب نمط الوجبة في الإفطار الكبير والعشاء الصغير في جعل المشاركين يبلغون عن جوع أقل طوال اليوم. وقد يكون هذا التأثير مفيدا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، حيث قد يساعدهم على التحكم بشكل أفضل في جوعهم وتناول كميات أقل من الطعام.

وكما هو الحال مع جميع الأبحاث، كانت هناك بعض القيود على الدراسة، من ذلك أنها استمرت لمدة أربعة أسابيع فقط لكل نمط وجبة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أكبر الاختلافات في تأثيرات تناول الطاقة في وقت مبكر مقابل متأخر بعد أربعة أسابيع. ومع ذلك، فإن حقيقة عدم تغير السعرات الحرارية التي يتم تناولها أو حرق السعرات الحرارية خلال أربعة أسابيع تظهر أنه من غير المرجح أن يتغير وزن الجسم إذا كانت الدراسة أطول.

كما سُمح للمشاركين في الدراسة باختيار الوقت المحدد لكل وجبة. على الرغم من ذلك، كان هناك اختلاف بسيط في التوقيت في نمط كل وجبة.