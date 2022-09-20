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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الطبيبة الروسية أولغا أوساتوفا، أن المكسرات واللحم والبقوليات والسمك والمأكولات البحرية المحتوية على التربتوفان تساعد الإنسان على نوم جيد.

ما هي المواد الغذائية التي تساعد على النوم بسرعة؟



وتشير الطبيبة، إلى أن التريبتوفان، هو حمض أميني يحصل عليه الجسم من المواد الغذائية فقط، وفي داخل الجسم يستخدم في إنتاج السيروتونين المسؤول في النهار عن البهجة والسرور، والميلاتونين في الليل يضمن نوما جيدا لفترة طويلة.

وتقول، "المواد المحتوية على نسبة جيدة من التربتوفان هي: السمسم والفستق والكاجو واللوز والبندق. هذه المكسرات تحتوي على أعلى نسبة من هذا الحمض الأميني. فمثلا للحصول على كمية الميلاتونين التي تضمن نوما جيدا، يكفي تناول28 غراما من الفستق أو اللوز".

ووفقا لها، لحم الأرانب والديك الرومي وسمك السلمون والماكريل والروبيان والمأكولات البحرية الأخرى يمكن أن تحل أيضا محل الحبوب المنومة.

وتنصح الطبيبة، الأشخاص الذين يرغبون في تحسين نومهم، بتناول اللبن أو أي منتج ألبان مخمر يحتوي على العصيات اللبنية الحية.

وتضيف، يجب تناول حميع هذه الأطعمة والمنتجات على الأقل قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم، لكي يمتصها الجسم.

النوم مهم جدا للجسم للاسترخاء وإعادة شحن الطاقة التي يحتاجها خلال اليوم، ومن دون نوم كاف، يمكن أن نواجه مشكلات تتعلق بالصحة الجسدية والعقلية.

ويمر النوم بخمس مراحل، حيث يكون نوم حركة العين السريعة (REM)، هو الشكل العميق من أشكال النوم، والذي سيساعدك على التأكد من أن مستويات الطاقة لديك ممتلئة وجاهزة لتجعلك تعمل.

يتميز نوم حركة العين السريعة، كما يوحي اسمه، بحركة العين العشوائية والسريعة.

وخلال ليلة راحة جيدة، يمر الناس بدورة من مراحل النوم المختلفة، بما في ذلك أربع إلى خمس فترات من نوم حركة العين السريعة.

وتبدأ مرحلة حركة العين السريعة عادة بعد نحو 90 دقيقة من النوم، والتي تكون قصيرة في بداية الليلة وتطول في نهايتها.

ويمر الجسم والدماغ بالعديد من التغييرات في فترة حركة العين السريعة، بما في ذلك الانكسار غير المنتظم، وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتغيرات درجة حرارة الجسم، والارتعاش، ونشاط الدماغ المماثل لليقظة، والإثارة الجنسية.

كم هي مدة نوم حركة العين السريعة (REM) التي نحتاجها في الليل؟

يحتاج البشر إلى نوم عميق لإصلاح عضلاتهم - وحتى الجروح السطحية تلتئم بشكل أسرع خلال فترة النوم العميق.



وبالنسبة لشخص بالغ متوسط ​​يحتاج إلى ما بين سبع وتسع ساعات من النوم، ويشكل النوم العميق عادة ما بين 15 إلى 25% من إجمالي وقت النوم، وبالتالي فإنه يجب أن ينام الفرد نحو 1.5 ساعة على الأقل في نوم عميق، بما في ذلك حركة العين السريعة.

ما هي مراحل النوم الأخرى؟

- حركة العين غير السريعة 1: نوم خفيف جدا أو مستيقظ.

- حركة العين غير السريعة 2: نوم أعمق قليلا، مع انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.

- حركة العين غير السريعة 3 و4: النوم العميق، حيث تسترخي العضلات تماما ويصلح الجسم الأنسجة وينميها.

أما حركة العين السريعة، وهي المرحلة التي يرى فيها النائم الأحلام، فتشكل هذه الفترة الثلث الأخير من دورة النوم.

يعاني الكثيرون من التهاب المفاصل، وهو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءا مع التقدم في العمر.

ويتمثَّل النوعان الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي "هشاشة العظام" والتهاب المفاصل الروماتويدي.

قالت الدكتورة ويندي هولدن، المستشار الطبي لمؤسسة Arthritis Action والمستشار الفخري لأخصائي أمراض الروماتيزم: "تحدث هشاشة العظام عندما يكون هناك تلف في المفاصل وعادة ما يصيب الأشخاص فوق سن 45، وعندما يبدأ جهاز المناعة في الجسم في استهداف المفاصل يحدث التهاب المفاصل مما يؤدي إلى الألم والتورم".

وتضيف هولدن: "هشاشة العظام يمكن أن تكون وراثية أيضا ولكنها أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين تعرضوا لإصابة رياضية، وتشمل الأعراض آلام المفاصل والتصلب، وقد يشعر المريض بتقييد لحركات المفاصل وضعف وهزال في العضلات".

وبحسب هولدن، لا يوجد علاج لكن بعض العلاجات يمكن أن تبطئه، وتشمل علاجات التهاب المفاصل الروماتويدي الأدوية والعلاج الطبيعي والجراحة، ويمكن في بعض الأحيان تحسين هشاشة العظام عن طريق تغيير نمط الحياة.

تقول الدكتور هولدن: "تشير الإرشادات إلى أن عوامل نمط الحياة قد تكون أكثر أهمية من الأدوية في كثير من الحالات، كـ الحفاظ على وزن صحي مهم، مقابل كل 1 رطل تكسبه، فإن ذلك يعادل 4 أرطال من الوزن يضغط على مفاصلك، لذا فإن فقدان القليل من الوزن حتى بضعة أرطال، يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، إن الحد من التوتر والحصول على نوم جيد ليلا يساعدان أيضا في إدارة الألم".