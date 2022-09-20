شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الجزائر: قطاع الإنشاءات ركيزة لاقتصاد الدول ومحرك للتنمية بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أن قطاع الأعمال العمومية والإنشاءات يعد ركيزة لاقتصاد الدول، ومحرك للتنمية بها بامتياز، مشيرًا إلى أن الدولة التي تتميز بتطورها وأدائها الاقتصادي هي التي تمتلك شبكات للبنية التحتية كثيفة وفعالة، تشارك في هيكلة وتهيئة إقليمها وتسهل عملية التبادلات وحركة تنقل الأشخاص والبضائع، مما يضمن تنمية فعالة ومستدامة تجعلها مؤهلة للدخول في مجال المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها نيابه عنه وزير الأعمال الحكومية والري لخضر رخروخ، خلال افتتاح النسخة الـ١٨ من المعرض الدولي للأعمال العمومية والإنشاءات، الإثنين بالجزائر العاصمة، بحضور العديد من العارضين الجزائريين والأجانب؛ يمثلون عدة دول منها قطر، وتونس، والسعودية، وإيطاليا، وتركيا وألمانيا، والصين.

وأضاف أن هذا المعرض الدولي يعد محطة مناسبة لقياس مدى التقدم، الذي حققه قطاع الإنشاءات في بلاده سواء في مجال الطرق والطرق السريعة والمنشآت الفنية والموانئ أو المطارات.

واستطرد قائلاً إن هذا المعرض يعد فرصة يجب اغتنامها للانخراط في شراكات وتبادلات مثمرة؛ بما يتماشى مع التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي يعرفها مجال الإنشاءات في جميع أنحاء العالم، مما سيعزز بلا شك القدرات المحلية.

وحول مشاركة دولة قطر في الصالون كضيف شرف، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أنها تشكل "فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين البلدين وجعله أكثر نشاطًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاع الأعمال الحكومية والمنشآت".