شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يعود إلى السودان بعد مشاركته في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى البلاد بعد مشاركته في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية.



وكان رئيس مجلس السيادة قد شارك في مراسم التشييع التي جرت بكنيسة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن، والذي شهده عدد كبير من ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات عدد من دول العالم.



وجاءت مشاركة السودان في هذه المناسبة، استشعارا للروابط القوية التي تربط السودان بالمملكة المتحدة حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ.