شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات يمنية أمريكية حول مستجدات الوضع في البلاد وجهود تمديد الهدنة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، مستجدات الملف اليمني، والجهود الأمريكية المنسقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديد الهدنة الإنسانية، في ظل خروقات الجماعة الحوثية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي اليمني مع وزير الخارجية الأمريكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأشاد رئيس المجلس الرئاسي - بحسب الفضائية اليمنية - بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والولايات المتحدة، والموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية.



وثمَّن العليمي التدخلات الإنسانية الأمريكية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تجاوزت هذا العام المليار دولار للمرة الأولى كأكبر مانحي خطة الاستجابة الأممية في اليمن.



وأكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني موقف المجلس والحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وفي المقدمة ضرورة إلزام الحوثيين بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والإفراج عن كافة السجناء والمحتجزين، وإنهاء ممارساتها المعيقة لمعالجة مشكلة السفينة صافر وتفادي كارثة بيئية مدمرة.