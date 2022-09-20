شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وفلسطين تبحثان سبل دفع التعاون في المجال الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي مع وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، علاقات التعاون المشتركة في المجال الاجتماعي وسبل دفعها.

وذكرت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية ،في بيان لها، أن الزاهي جدد التأكيد على وقوف تونس رئيسًا وحكومة وشعبًا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مبديًا استعداد وزارته دعم نظيرتها الفلسطينية من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل المشتركة.



واستعرض الوزير التونسي أهم البرامج الاجتماعية لا سيما منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج الوزارة في مجال طب الشغل والسلامة المهنية وتجربة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.

ومن جهته، أعرب وزير العمل الفلسطيني عن استعداده لفتح المزيد من آفاق التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة التونسية في مجالي الضمان الاجتماعي وطب الشغل، مشيدا بالخبرات والكفاءات التونسية لا سيما في المجال الاجتماعي.