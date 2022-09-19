سفير الكويت بالقاهرة: نشارك فى قمة المناخ.. وهناك اهتمام بالاستثمار فى مصر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الكويت لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية؛ إن هناك تمثيلا رفيع المستوى للكويت فى مؤتمر قمة المناخ cop7 المنعقد فى مصر، وبالتحديد مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل. وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وقال السفير الغانم، إن تغير المناخ من الظواهر ذات التأثيرات السلبية على المجتمعات، وهو ما دفع إلى توقيع اتفاقية باريس بمشاركة أغلبية دول العالم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شارك فى القمة الماضية التى عقدت فى غلاسكو للتوصل إلى طرق مكافحة هذه الظاهرة السلبية ومنها الاحتباس الحرارى، حيث يأمل المجتمع الدولى الوصول إلى آلية للحد من آثار تلك الظاهرة.

وأوضح السفير الغانم أن الكويت بالتعاون مع الأشقاء فى دول الخليج والدول العربية لهم دور فى مكافحة تلك الظاهرة، حيث تم وضع الآلية التنفيذية لاتفاق باريس والمؤتمرات السابقة، وحاليا بصدد تقديم الدول مساهماتها الوطنية للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف الغانم وفق الصحيفة الكويتية ؛ أن هناك اهتماما من المستثمر الكويتى بالاستثمار فى مصر، والدليل على ذلك زيارة وفد اقتصادى تجارى وصناعى كبير إلى القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، وذلك برئاسة وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان، لبحث الفرص الاستثمارية فى مصر متوقعا تحقيق نتائج إيجابية فى هذا الصدد.