شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية العراق والبحرين يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الإثنين، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تجنب التوترات المؤثرة على الأمن والاستقرار.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية ـ في بيان ـ إن حسين التقى الزياني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة 77) في العاصمة نيويورك، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والمنامة، وأهمية الارتقاء بها إلى ما يلبي مصالح البلدين الشقيقين.



وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وآخر المستجدات في المنطقة، وجرى التأكيد على بذل المزيد من الجهود لتجنب التوترات التي تؤثـر في الأمن والاستقرار بالمنطقة.