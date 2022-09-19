شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد ىالاجتماع الـ13 للفريق العربي لسلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثالث عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء بدءً من الثلاثاء، ولمدة يومين، عبر خاصية الاتصال المرئي، يناقش الفريق العربي لسلامة الغذاء العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع حيث سيتم مناقشة ملاحظات الجمهورية التونسية على مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء وهي التي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي لسلامة الغذاء.

كما يناقش الفريق مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر التي تقدمت بها المملكة من خلال مقترح يحتوي على كافة تفاصيل المبادرة من: الأهداف، الأعضاء، الاجتماعات، والمخرجات المتوقعة وغيرها، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي. فضلا عن مناقشة النسخة النهائية من السياسة العربية لسلامة الغذاء والتي قام بصياغتها الفريق المصغر المعني بإعدادها وتعديلها بعد تضمين ملاحظات الدول العربية عليها للموافقة عليها، ومن ثم رفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة تمهيدا لاعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما سيناقش الفريق العربي المعني بسلامة الغذاء نتائج المنتدى الإقليمي العربي حول منهجية وآليات ضمان الطرف الثالث الطوعية Voluntary Third-Party Assurance “Vtpa” والتي شاركت في فعالياته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكذا أعضاء الفريق العربي لسلامة الغذاء، وذلك بهدف بلورة الأفكار التي طرحت خلاله والتوصيات المنبثقة عنه إلى آليه عمل، فضلا عن بحث السبل الممكنة لتطبيق مثل تلك المبادرات بالمنطقة العربية لتعظيم الاستفادة منها.