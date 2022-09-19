شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة 7 جنود بنيران جماعة الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى مقتل وإصابة 7 من جنوده بنيران جماعة الحوثى، ضمن خروقات الهُدنة فى عدة جبهات.

وقال الجيش - فى بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الاثنين، إن جماعة الحوثى ارتكبت 377 خرقا للهدنة الأممية خلال 5 أيام فى جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأضاف أن الخروقات توزعت بين 121 خرقا فى محور حيس جنوب الحديدة، و66 خرقا فى محور البرح غرب تعز، و55 خرقا في جبهات القتال جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و51 خرقا فى محور تعز، و51 خرقا غرب محافظة حجة، و18 خرقا شرق مدينة الحزم بالجوف، و10 خروقات فى محافظة صعدة، و5 خروقات فى محور الضالع.

وتنوعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى استقدام تعزيزات واستحداث خنادق وشق طرقات فرعية ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.