شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى السورى يخفض سعر الصرف الرسمى للعملة إلى 3015 ليرة للدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزى السورى، فى بيان الإثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمى إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ السعر فى السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.

وكان السعر الرسمي لليرة السورية قبل الخفض 2814 للدولار.

وبالخفض الذى أقدم عليه البنك المركزى السورى تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها.

وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى.

ويُستخدم سعر الصرف الرسمى فى التعاملات الرسمية وفى المبادلات المحدودة نسبيا التي تنفذها الدولة السورية.