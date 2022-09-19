شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ويدعو لتعزيز التعاون العربى مع إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط -على هامش مشاركته في الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حاليًا- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، وناقش الطرفان سُبل تعزيز التعاون العربي-الإفريقي، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كالأزمة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط حرص خلال اللقاء على استعراض حالة التعاون بين الجانبين الإفريقي والعربي، مشددًا على أنها لا ترقى لطموح الطرفين اللذين يحتفظان بعلاقات تاريخية، وبمساحة من المشتركات يتعين العمل على توسيعها.

وأضاف أبو الغيط أن الجانب العربي يتطلع إلى انعقاد القمة العربية-الإفريقية لما تُمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين، والارتقاء بها.

واستمع أبو الغيط إلى تقييم "فقي" لتطورات الأزمة الليبية في المرحلة الحالية، حيث أكد الأمين العام من جانبه أن وحدة الدولة الليبية، والقضاء على فوضى الميلشيات وإنهاء وجود القوات والميلشيات الأجنبية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، تُمثل كلها خطوات ضرورية نحو استقرار الوضع في هذا البلد، وإنهاء الأزمة التي يُعاني منها منذ سنوات.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط وفقي اتفقا على تعزيز التنسيق بين المجموعتين العربية والإفريقية في الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة.