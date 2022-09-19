شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت بمراحلها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا خلال استقباله لها قبل ظهر الاثنين في قصر بعبدا، أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له، مشيرا إلى أن التواصل مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم.

وأعرب الرئيس اللبنانى، عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.

وفيما جدد الرئيس اللبناني التأكيد على التزام بلاده بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، لافتا إلى أهمية تطبيق كل مندرجاته، معتبرا أن التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود، مشددا على وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين.

وكانت فرونيسكا قد أطلعت الرئيس اللبنانى على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم إلى الجيش اللبناني، كما وبحثت مع الرئيس عون تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في موعدها.