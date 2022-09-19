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السفير حسام زكى: لا توجد عقبات أمام إجراء القمة العربية بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى إنه لا توجد عقبات أمام إجراء القمة العربية المقبلة بالجزائر، مشيرا إلى انه تم تأجيلها عدة مرات بسبب جائحة .

 

وأضاف زكي، في تصريحات تلفزيونية، أن الاستعدادات جارية في الجزائر على أعلى مستوى من أجل القمة المقبلة.

 

ونفى الأمين العام المساعد اشتراط الجزائر مشاركة سوريا في القمة العربية، إلا أنها كانت ترغب في مشاركتها لاعادة اللحمة العربية، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا تحقيقه بسبب غياب التوافق حول هذا الأمر بين الدول العربية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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