شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. لا يجب عصر الليمون على الطعام الساخن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر الليمون أحد أهم العناصر الغذائية التي يتم إضافتها للكثير من الأطباق، إلا أن الكثيرين لا يعرفون بأن عصر الليمون على الطعام الساخن يمكن أن يكون له آثار سلبية.

لهذا السبب.. لا يجب عصر الليمون على الطعام الساخن



حسب خبراء الطهي والصحة فإن تأثير إضافة عصير الليمون إلى الأطعمة أو المشروبات الساخنة ليس له تأثيرات كبيرة على الصحة، ولكن لماذا ينصح بعدم إضافة عصير الليمون إلى الطعام الساخن؟

يقول الخبراء، إن إضافة عصير الليمون إلى الأطعمة الساخنة أثناء طهيها أو عند تناولها، يقلل من القيمة الغذائية لفيتامين سي الموجود في الليمون. ويحدث هذا لأن فيتامين سي حساس للغاية للحرارة التي تفقده الكثير من قيمته الغذائية.

السبب في أن التعرض للحرارة يخفف من قيمة المغذيات في فيتامين سي، يحدث جراء وجود حمض الاسكوربيك فيه، والذي يستجيب لدرجة الحرارة والضوء ويتحلل بسرعة عند تعرضه لدرجات حرارة عالية مما يقلل من فعاليته، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا.

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك حيلة غريبة لتنظيف المراحيض باستخدام أنواع مختلفة من المنظفات بألون متنوعة في نفس الوقت.

ويقوم المستخدمون بتكديس منتجات التنظيف فوق بعضها البعض ثم يقومون بفركها داخل المرحاض. وفي النهاية يقومون بشطف المنظفات بالماء.

وغالبًا ما يتم إنشاء مقاطع الفيديو هذه كـ ASMR وهي مقاطع فيديو ترمز إلى استجابة حسية مستقلة. وبالنسبة للبعض، تسبب مقاطع الفيديو هذه إحساسًا لطيفًا بسبب الضوضاء.

ويختبر بعض منشئي المحتوى مقدار "التحميل الزائد" على مراحيضهم. وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن إحدى المستخدمات استخدمت ستة صناديق من صودا الخبز في مرحاضها في جلسة واحدة. وفي حالة أخرى، استخدمت ثماني علب من محلول مبيض. وفي مقطع فيديو آخر، أصيبت نفس المنشئة بالمرض بعدما استخدمت زجاجة كاملة من رذاذ كابوم.

وتحظى مقاطع الفيديو هذه بعشرات الآلاف من المشاهدات على تيك توك، ولكن من الجيد ألا تجرب ما تراه في المنزل. فليس هذا أمرًا مكلفًا فحسب، ولكنه أيضًا لن يجعل مرحاضك أكثر نظافة من استخدام مبيض كلاسيكي أو محلول الخل.

وهذا النوع من السلوك ليس مجرد تنظيف غير فعال، ولكنه سيء للبيئة والأهم على رئتيك، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إتلاف مرحاضك بشكل دائم، وهو خطأ مكلف للغاية.

وقال فريق شركة Unblocktober "هذا يمكن أن يسبب تآكلًا وتلفًا للأنابيب، ناهيك عن فيضان المرحاض إذا كنت تملؤه بشكل كبير قبل شطفه".

وقالت كارولين فورتي، المديرة التنفيذية لمعهد Good Housekeeping Institute "إن التخلص من كميات كبيرة من المنظفات المختلطة في الصرف الصحي أو المرحاض يمكن أن يتلف الأسطح ويسد السباكة". لذلك من الأفضل التقيد بطرق التنظيف العادية وتجنب مثل هذه الوسائل المؤذية للمرحاض وللصحة.

الكولسترول مادة شمعية يستخدمها الجسم في بناء الخلايا وإنتاج الفيتامينات والهرمونات، لكن زيادته في الجسم قد تسبب مشاكل للقلب والشرايين.

وهناك نوعان من الكولسترول أحدهما ضار والآخر حميد يساعد على عدم تراكم النوع الضار على جدران الشرايين والأوعية الدموية.

والتوصية العامة لفحص الكولسترول هي مرة كل 5 سنوات بداية من العشرينات من العمر، إلا إذا أظهرت النتائج ما يستدعي أن يوصي الطبيب بزيادة وتيرة الفحص، ليصبح مرة أو مرتين كل عام، أو كانت هناك عوامل صحية أو وراثية أخرى.

وإذا كان مستوى الكولسترول مرتفعًا يمكنك خفضه بواسطة التمارين والنظام الغذائي.

ولخفض الكولسترول، يوصي مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بالولايات المتحدة بالحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة مثل الدهون الحيوانية، وكذلك الحد من السكر، والملح.

وتتصمن توصيات التغذية التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والدهون غير المشبعة، مثل الأفوكادو والمكسرات.

كما ينبغي الحصول على ساعتين ونصف على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيًا، مثل: ركوب الدراجات أو المشي السريع.

ويساعد تجنب التدخين على تفادي انعكاسات زيادة الكولسترول مثل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبشكل عام يعتبر كبار السن من الرجال أكثر تعرضًا لمخاطر زيادة الكولسترول من النساء.