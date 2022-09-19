شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أغرب نصيحة صينية للوقاية من جدري القرود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نصح مسؤول صحي كبير في الصين المواطنين بتجنب مخالطة الأجانب لمنع الإصابة بجدري القرود بعد تسجيل أول حالة في بر الصين الرئيسي.

وقال وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على صفحته الرسمية على موقع "ويبو" السبت: "للوقاية من عدوى جدري القرود المحتملة وكجزء من نمط حياتنا الصحي، يُوصى أولا بأن لا يكون لديك اتصال مباشر عن طريق الجلد مع الأجانب".

تعرف على أغرب نصيحة صينية للوقاية من جدري القرود



كما دعا وو الناس إلى تجنب مثل هذا الاتصال مع الأشخاص الذين كانوا في الخارج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وكذلك جميع "الغرباء"، كما دعا إلى توخي الحذر.

وسجلت مدينة تشونجتشينج الواقعة في جنوب غرب الصين إصابة بفيروس جدري القرود، الجمعة، لشخص وصل من الخارج، في أول إصابة معروفة بالفيروس في الصين وسط تفشيه على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في وقت لاحق إن الشخص المصاب مواطن صيني يبلغ من العمر 29 عاما وسافر إلى تشونجتشينج في 14 سبتمبر/ أيلول قادما من إسبانيا.

وقالت لجنة الصحة بالمدينة في بيان إن مخاطر انتقال العدوى منخفضة مع وضع المصاب في الحجر الصحي عند وصوله إلى تشونجتشينج. وعُزل جميع المخالطين له ووُضعوا تحت المراقبة الطبية.

قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم فشل في وقف انتشار كوفيد- 19 لكن قد يظل من الممكن منع انتشار جدري القرود عن طريق تدخلات الصحة العامة السليمة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إحاطة، الأربعاء، أن كندا ودولا في أوروبا تسجل بالفعل تباطؤا ملحوظا في حالات العدوى بجدري القرود، فيما تثبت جهود العمل مع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتغيرات السلوك فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس رغم تناقص إمدادات اللقاحات.



وأضاف تيدروس: "قد نتعايش مع كوفيد- 19 في المستقبل القريب. لكن لسنا مضطرين إلى التعايش مع جدري القرود".

وانخفضت حالات الإصابة بجدري القرود على مستوى العالم مؤخرا، وذلك لأول مرة خلال أربعة أسابيع بفضل تراجع عدد الحالات الجديدة في أنحاء أوروبا، التي تعد إحدى بؤر التفشي الحالي.

وبدأ أحدث تفش بين البشر في أوروبا، في وقت سابق العام الجاري، وتم تسجيله منذ ذلك الحين في أكثر من 90 دولة حول العالم، وتم تسجيل ما يربو على 41 ألف حالة حتى الآن.

كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن أن عدد الإصابات الجديدة بجدري القرود تراجع في مختلف أنحاء العالم.

وقالت المنظمة إنه في الأسبوع من 15 إلى 21 أغسطس/آب، كانت هناك إصابات أقل بواقع 21% من الأسبوع السابق عليه. وفي الأسابيع الأربعة السابقة، كانت الأعداد ترتفع.



وأضافت "هذا التراجع قد يعكس علامات مبكرة على تراجع الحالات في المنطقة الأوروبية وهو الأمر الذي سيحتاج لتأكيده لاحقا".

وتشمل المنطقة الأوروبية 53 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب تركيا وتركمانستان وروسيا وإسرائيل.

وفي منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية ما زالت الأعداد في ازدياد. وبشكل عام في مختلف أنحاء العالم جرى تسجيل 5907 حالات خلال الأسبوع مقارنة بـ7477 في الأسبوع السابق عليه.

وفي المجمل، جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بنحو 41 ألفا و600 إصابة و12 وفاة من 96 دولة منذ بداية العام.

يشار إلى أن ألمانيا بين الأربع دول ذات أعلى معدلات الإصابة. ولدى الولايات المتحدة أكثر من 14 ألف إصابة تليها إسبانيا والبرازيل وألمانيا.

وجدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلا.

وينتقل جدري القرود إلى الأشخاص من مختلف الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين الأشخاص بعد الاتصال الوثيق.

ويقول مسؤولو الصحة إن الفيروس ينتشر في المقام الأول عن طريق الاتصال الجسدي لفترات طويلة، ولكن يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق البياضات والملابس المشتركة.

وشكل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال حتى الآن نحو 99% من الحالات المؤكدة.

وتعد الفاشيات الحالية المبلغ عنها منذ مايو/ أيار 2022 هي الأولى التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا دون أي صلة بالمناطق الموبوءة.