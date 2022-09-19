شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وسوريا يبحثان سبل تأمين الحدود المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد حرس الحدود العراقية الفريق الركن حامد الحسينى، بذل العراق الجهود لتأمين الحدود مع سوريا ومنع عمليات التهريب.

وقال قائد الحرس العراقي -خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع نظيره قائد حرس الحدود السورى اللواء الركن غسان محمود والوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء العراقية إنه تم مناقشة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين وتعضيد التعاون لمنع أي محاولة إرهابية وارباك الأمن المستقر، والاستمرار فى عمليات التحصين التي أنجزتها قيادة حرس الحدود في الجانب العراقي.

وأضاف أن الحدود العراقية آمنة ومستقرة بعد إنجاز منظومة مراقبة متكاملة والتي تتضمن حواجز أسمنتية مانعة محصنة وبها كاميرات مراقبة حرارية على مدار الساعة.