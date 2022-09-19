شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيلتقى اليوم الاثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد العليمى فى نيويورك.