شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيلتقى اليوم الاثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد العليمى فى نيويورك.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن اللقاء بين بلينكن والعليمى يتزامن مع وصول شخصيات عالمية بارزة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد بحث مع العليمي في بداية الشهر الماضي المستجدات المحلية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.