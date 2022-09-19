شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار رطب في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022، فى السطور التالية.

قالت إدارة الأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يطرا انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف الأجزاء الغربية منها."

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبية تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:54 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 03:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة **:** المد الثاني عند الساعة 06:55 والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 30 80 20 دبي 41 29 75 30 الشارقة 40 28 75 35 عجمان 40 31 85 35 أم القيوين 40 26 80 50 رأس الخيمة 42 27 70 35 الفجيرة 33 30 85 60 العين 42 27 65 10 ليوا 42 27 85 20 الرويس 36 26 75 35 السلع 37 25 75 35 دلما 38 30 80 40 طنب الكبرى 33 31 85 75 طنب الصغرى 33 31 85 75 أبو موسى 33 32 85 70 .

طقس الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

أما ليلا فهو مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة.. ودرجة الحرارة الصغرى: 23 °ﻡ

طقس البحرين

أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم حار نسبيا ورطب أحيانا.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

أما درجة الحرارة العظمى 39 م درجة الحرارة الصغرى 28 م، والرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى