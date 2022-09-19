شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تنفيذ تدريب بحري مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن رسو سفينة مدمرة أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية بالسواحل الجزائرية لتنفيذ تدريب مشترك مع القوات البحرية الجزائرية؛ تجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الجزائري – الأمريكي للعام الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المدمرة الأمريكية رست، مساء الأحد، بميناء جيجل (شرقي الجزائر) لتنفيذ التدريب المشترك بعنوان "تبادل الخبرات في مجال نزع الألغام".

وبحسب البيان، ستنفذ السفينة العسكرية الأمريكية خلال فترة توقفها، الذي يدوم أربعة أيام، عدة نشاطات مع وحدة من القوات البحرية الجزائرية.