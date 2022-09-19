شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن مقتل قادة بتنظيم جبهة النصرة في غارة جوية بإدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأحد، مقتل قادة في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في غارة جوية نفذتها القوات الروسية على قاعدة للتنظيم في محافظة إدلب.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية أوليج إيجوروف -حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية- إن ضربة القوات الجوية الروسية في إدلب أسفرت عن مقتل بلال سعيد وأبو دجان الديري، القادة الميدانيين في تنظيم جبهة النصرة.

وأضاف إيجوروف: "في 17 سبتمبر، قامت القوات الجوية الروسية بضربات جوية متعددة على قاعدة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي قرب مستوطنة الشيخ يوسف في محافظة إدلب، وأسفر القصف عن تدمير مستودعات أسلحة ومخزنين، وقتل أكثر من 45 مسلحا بينهم القائدان الميدانيان بلال سعيد وأبو دجان الديري".

وأشار إيجوروف إلى أن العناصر الإرهابية التي قتلت في الغارة الجوية الروسية كانت قد شاركت في هجمات على القوات السورية والمدنيين السوريين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما شاركوا في تنظيم هجمات إرهابية على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا.