شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان تطال مدير عام التلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت وزارة الثقافة والإعلام بالسودان تغيرات بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تطال مدير عام التلفزيون، مدير الإسناد، الادارة العامة للأخبار، مدير البرامج السياسية، البرامج المسجلة والمقروءة والأفلام، مدير عام الأخبار، مدير البرامج بالقناة القومية.

وقال بيان لوزارة الثقافة والإعلام بالسودان الليلة إنه تقرر تكليف كل من جابر الزين مردس – مديرا عاما للتلفزيون، وأمال مرجان – مديرا للإسناد، والوليد مصطفى – الادارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومستور ادم – مديرا للبرامج السياسية، ومحمد أحمد الخواض – البرامج المسجلة والمقروءة والأفلام، وكافي الباب كافي – مديرا عاما للأخبار، والنور محمد أحمد معنى – مديرا للبرامج بالقناة القومية.