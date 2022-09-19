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التحالف العربي: الحوثيون يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم

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القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد ركن تركي المالكي أن تعنت القوات الحوثية في محادثات عمان أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب.

وقال المالكي في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية " مساء الأحد، إن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية.

وأوضح أن التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة في هذا الأمر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التحالف يبذل مساع حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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