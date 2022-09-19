شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعلن مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات بنينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال اشتباكات مع عناصر التنظيم في نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء الأحد، إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة نفذت على إثرها قوات الأمن مداهمة أحد الأوكار الإرهابية داخل جزيرة الحضر واشتبكت مع عناصر التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل جنديين إثنين وإصابة آخرين.