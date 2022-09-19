شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى مليون و264 ألفا و779 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي عند 16 ألفا و277 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و248 ألفا و333 حالة.