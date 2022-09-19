شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جيبوتى يتسلم دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها بالجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.



وسلم وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، الدعوة لرئيس جيبوتي، خلال استقباله له اليوم الأحد، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري.



وأوضحت وزارة التجارة الجزائرية، في بيان، أن الوزير الجزائري نقل تحيات الرئيس الجزائري إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله، وتطلعه إلى مشاركة جمهورية جيبوتي في القمة العربية المقبلة ومساهمتها في إنجاحها، بما يستجيب لآمال الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي.



وحمل رئيس جمهورية جيبوتي، الوزير الجزائري، تحياته الأخوية إلى رئيس الجزائر، معربا عن استعداده التام للمشاركة في هذه القمة العربية، واصفا إياها "بالتاريخية"، بالنظر إلى الأوضاع الراهنة على الصعيدين العربي والدولي؛ وما أفرزته من أزمات وتحديات متعددة الأبعاد.



وأضاف البيان أن هذا اللقاء، الذي حضره عن الجانب الجيبوتي كل من وزير الخارجية محمود علي يوسف، ووزير التجارة والسياحة محمد ورسمة ديريه، شكل فرصة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وآفاق تطويرها، وتعزيزها في مختلف المجالات مع التأكيد على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة للمبادلات وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين