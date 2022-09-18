شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القيادة اليمني" يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعلاقات المتميزة بين اليمن وألمانيا، مثمنا موقف ألمانيا الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودها الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة.



وأعرب العليمي، لدى مغادرته مطار برلين اليوم الأحد، متوجها إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد زيارة رسمية لجمهورية ألمانيا استغرقت عدة أيام، عن ثقته في أن تفتح هذه الزيارة آفاقا أرحب لتطور ونماء التعاون الثنائي لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن العليمي أجرى في برلين مع القادة الألمان، مباحثات حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والإقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن