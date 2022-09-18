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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت منصة الفيديوهات يوتيوب مؤخرا خاصية جديدة تتيح لمطوري الفيديوهات الرد على تعليقات المتابعين باستخدام الفيديوهات القصيرة "شورت".

يوتيوب يطلق خاصية جديدة للمستخدمين

وقالت شركة يوتيوب المملوكة لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة جوجل أيضا في بيان عبر الإنترنت "ادع جمهورك للتواصل معك عبر هذه الخاصية الجديدة من خلال الرد على أسئلة الجمهور باستخدام فيديوهاتك القصيرة، وتلقي طلبات المحتوى والتفاعل مع التعليقات أو مع أي شيء آخر بفيديوهاتك القصيرة".



وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الخاصية الجديدة أفضل لمبدعي الفيديوهات الذين قد يرغبون في الرد على بعض تعليقات الجمهور باستخدام تسجيل فيديو. فتصوير فيديو قصير للرد يمكن أن يكون أسهل وأفضل في توصيل المعلومات من تصوير فيديو كامل.

وبحسب شركة يوتيوب فإن الخاصية الجديدة متاحة حاليا لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، في حين تعتزم إطلاق الإصدار الخاص بأجهزة أندرويد قريبا.

كما تختبر الشركة خاصية لإرسال تنبيهات إلى المستخدمين إذا كان مبدعي الفيديوهات يردون على التعليقات باستخدام الفيديوهات القصيرة.

وفي وقت سابق من العام الحالي ذكرت يوتيوب أن نحو 1.5 مليار مستخدم يشاهدون فيديوهات "يوتيوب شورتس" القصيرة كل شهر.

وستتيح الخصائص مثل "الرد على التعليق بفيديو قصير" للمبعدين دافعا أكبر لإنتاج محتويات أكثر.

وهذه الطريقة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في المحتوى الذي يشاهده الجمهور وبالتالي زيادة معدلات المشاهدة على منصة يوتيوب.

يذكر أن تيك توك أتاحت خاصية الرد بفيديو قصير على التعليقات منذ 2020، في حين أتاحت منصة إنستجرام خاصية مماثلة في ديسمبر كانون الأولالماضي.



وفي وقت سابق أضاف تطبيق تيك توك طريقتين تتيحان للآباء تقليل فرص ظهور محتوى البالغين أمام المستخدمين الصغار.

وجاءت تلك الخطوة بعد الانتقادات التي وجهتها منظمات حماية المستهلك إلى تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك بسبب ظهور محتوى غير مناسب أمام المستخدمين المراهقين.

تتيح الخاصية الأولى للمستخدم إعداد قائمة سوداء تضم عبارات ووسوم (هاشتاقات) وغير ذلك مما يراها المستخدم غير مناسبة لسن أطفاله.

أما الخاصية الثانية فهي مصممة لكي تتيح للمستخدم مستوى من السيطرة على التدفق المستمر للفيديوهات عبر التطبيق، بهدف تجنب ظهور محتوى غير مرغوب أو غير مناسب للمستخدمين الصغار.

وعلى خلاف الحال في تطبيقات ومواقع بث الفيديوهات الأخرى مثل يوتيوب وفيمو فإن الفيديوهات على تيك توك تبدأ التشغيل آليا دون تدخل من المستخدم. وحتى الآن من المعتاد ظهور محتوى بالغين أمام مستخدمي تيك توك ممن تبلغ أعمارهم 13 سنة.

وكانت المنظمة الأوروبية للمستهلكين "بي.إي.يو.سي" قد قدمت في فبراير/شباط الماضي شكوى إلى الاتحاد الأوروبي قالت فيها إن "تيك توك فشل في حماية الأطفال والمراهقين من التعرض للإعلانات الخفية والمحتوى الضار على المنصة... على سبيل المثال يتم حث المستخدمين على المشاركة في وسوم مرتبطة بعلامات تجارية محددة حيث يتم تشجيعهم على كتابة محتوى خاصة بمنتجات معينة.

من ناحيته قال تطبيق تيك توك إنه سيكون في مقدور المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة وضع قائمة سوداء بكلمات أو ووسوم لا يريدون ظهور محتوياتها أمام أطفالهم، وهو ما يعني أن الفيديوهات ذات الصلة بهذه الوسوم أو الكلمات لن تظهر بشكل تلقائي على صفحة المستخدم الصغير. كما يمكن للمستخدم تصنيف أي فيديو باعتباره "غير مهم" فلا تظهر أي فيديوهات من إنتاج نفس المستخدم أمام المشاهد.

ومؤخرا قررت شركة "تيك توك" حذف أكثر من 102 مليون فيديو خلال الربع الأول من العام الجاري، لمخالفتهم "إرشادات المجتمع" على حد وصف الشركة.

وأصدرت تيك توك - منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة في العالم- " تقرير تنفيذ إرشادات المجتمع"، الذي يلقي الضوء على حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة؛ التي تم إزالتها من تيك توك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وكشفت المنصة من خلال التقرير الربع سنوي عن المناطق الثلاثين التي تضم أكبر عدد من مقاطع الفيديو التي تمت إزالتها، والتي تمثل ما يقرب من 80% من إجمالي الفيديوهات المحذوفة، كما أشارت إلى مخططات جديدة لنشاط الحسابات المزيفة والمشاركات المزيفة.

كشفت منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء اختبار زر التحرير الذي يتيح للمستخدمين تعديل التغريدات التي ينشرونها على المنصة.

وتعمل المنصة على هذه الخاصية التي تعمل على تطويرها منذ العام الماضي.

وكتبت المنصة في رسالة على الإنترنت "إذا ظهرت تغريدة معدلة، فهذا لأننا نختبر زر تحرير... هذا سيحدث وسيكون كل شيء على ما يرام".

يتيح زر تحرير للمستخدمين تعديل تغريداتهم خلال أول 30 دقيقة من نشر التغريدة. وسيظهر بعد تعديل التغريدة رمز وتوقيت وعلامة تتيح للقراء معرفة أن التغريدة تم تعديلها، وعند النقر على علامة التعديل، سيظهر تاريخ تعديل التغريدة والنسخ السابقة منها.

وقال جاي سوليفان مدير عام منتجات المستهلك والإيرادات في شركة تويتر إن "خاصية تحرير تتجاوز مجرد تصحيح الأخطاء المطبعية، وإنما تخفف الضغوط على المستخدم أثناء كتابة التغريدة خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لا ينشرون تغريدات باستمرار... هذه واحدة من خصائص عديدة نستكشفها لمساعدة الأشخاص في الانضمام إلى المحادثات العالمية وفقا لشروطهم".

ويختبر فريق العاملين في تويتر الخاصية الجديدة داخليا، وسيتم توسيع نطاق هذا الاختبار في البداية ليشمل مشتركي خدمة تويتر بلو مدفوعة الاشتراك في وقت لاحق من الشهر الحالي. وتتيح خدمة تويتر بلو التي يبلغ اشتراكها 5 دولارات شهريا، للمستخدمين التراجع عن التغريدات وعدم ظهور الإعلانات عند قراءة المشاركات.

ويطالب مستخدمو تويتر منذ سنوات بإضافة زر تحرير، لكن جاك دورسي الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت والشريك المؤسس لموقع تويتر قال عام 2020 إنه لن يكون من المناسب أبدا إضافة زر تحرير إلى منصة تويتر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أكدت شركة تويتر بدء تطوير خاصية تحرير، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التوصل إلى اتفاق لشراء الشركة مقابل نحو 44 مليار دولار وهي الصفقة التي فشلت في وقت لاحق.