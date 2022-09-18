شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول طرازات هواتف آيفون 14 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد تحليل أجرته شركة آيفيكسيت وبيان من شركة آبل بأن طرازات هواتف آيفون 14 الجديدة تحتوي على شريحة تتصل بالأقمار الصناعية من إنتاج شركة كوالكوم، لكنها تضم أيضًا مكونات إضافية صممتها أبل خصيصًا لأكبر ميزة جديدة في هاتفها.

كل ما تريد معرفته حول طرازات هواتف آيفون 14 الجديدة



وطرحت آبل أول من أمس الجمعة تشكيلة هواتفها الجديدة آيفون 14. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية الجديدة في قدرة الهاتف على الاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال رسائل الطوارئ عندما لا يتوفر اتصال بالإنترنت اللاسلكي (واي فاي) أو عن طريق شبكات الهاتف المحمول.

خدمة رسائل الطوارئ

وقالت آبل هذا الشهر إن طرازات آيفون 14 الجديدة تحتوي على أجهزة جديدة تجعل خدمة رسائل الطوارئ ممكنة، وتعتزم تشغيلها مع تحديث برنامجها المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني). ولم تذكر الشركة تفاصيل عن الأجهزة الخاصة بالأقمار الصناعية.

وتعمل آيفيكسيت، وهي شركة مقرها سان لويس أوبيسبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على تفكيك أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لتقييم مدى سهولة إصلاحها. وفككت الشركة أول من أمس الجمعة جهازًا من طراز آيفون 14 برو ماكس مما كشف وجود شريحة إكس 65 من كوالكوم.

وتُوفر شريحة كوالكوم اتصالًا بشبكات الجيل الخامس، كما أن لديها القدرة على استخدام ما يسمى النطاق إن53، وهو نطاق التردد الذي تستخدمه أقمار شركة غلوبال ستار الصناعية.

وكشفت غلوبال ستار هذا الشهر عن صفقة تستحوذ بموجبها آبل على ما يصل إلى 85% من سعة شبكتها للأقمار الصناعية لتمكين ميزة المراسلة في حالات الطوارئ الجديدة من آبل.

وقالت آبل في بيان إن تشغيل الميزة الجديدة يحتاج إلى مكونات أجهزة وبرامج إضافية في آيفون 14 يتعين تسجيل ملكية من يحصل عليها. وأضافت "يتضمن آيفون 14 مكونات تردد لاسلكي مخصصة وبرمجيات جديدة صممتها آبل بالكامل، والتي تعمل معا على تمكين خاصية رسائل الطوارئ (إس.أو.إس) عبر الأقمار الصناعية".

أطلقت غوغل مؤخرًا ميزة “هوم ديفيلوبر كونسول” والتي تساعد المطورين على إضافة أجهزة “ماتر” إلى نظامها الأساسي للمنزل الذكي. كما أعلنت آبل هذا العام في مؤتمر المطورين، أن نظام iOS 16 سيدعم أجهزة “ماتر” أيضًا.

يعتبر “ماتر” معيارًا جديدًا للاتصال بالمنزل الذكي ويَعِد بتوحيد جميع أجهزتك المتصلة، مما يسهل على المنظم الذكي الخاص بك التحدث إلى أي شخص باستخدام أي مساعد صوتي أو تطبيق المنزل الذكي الذي تختاره.

وظهرت قائمة خيارات جديدة في الإعدادات تحت مسمى “ملحقات ماتر” على كل من أجهزة آيباد وآيفون التي تعمل بالإصدار التجريبي. لا توجد ملحقات متوافقة حصريًا مع “ماتر” حتى الآن، ولكن المطورين والمصنعين يختبرون العديد من البرامج قبل الإطلاق المتوقع لبرنامج “ماتر” هذا الخريف.

وقد سلط عرض توضيحي في مؤتمر IFA التقني في وقت سابق من هذا الشهر، الضوء على إحدى ميزات “ماتر” الأساسية وهي التحكم متعدد المشرفين. وشاركت آبل في برنامج “ماتر” منذ أن بدأت كأحد الأعضاء المؤسسين له، جنبًا إلى جنب مع غوغل وسامسونغ وأمازون.

وتشير بعض لقطات الشاشة التي ظهرت اليوم أيضًا أن غوغل في طريقها إلى إضافة قسم “ملحقات ماتر” إلى نظام التشغيل الخاص بها.

كل هذا النشاط يجعل من المرجح بشكل متزايد أن تحقق ماتر هدفها في حدث الخريف على الرغم من التأخيرات المتعددة السابقة، وفق ما أورد موقع “ذا فيرج” الإلكتروني.



عندما طرحت شركة آبل جهاز آيفون 14، كان الكثير من المستخدمين متحمسين في حين شعر البعض بالإحباط من عدم وجود الكثير من الميزات الإضافية. وعلى الرغم من أن آيفون 14 يأتي ببعض ميزات الأمان واتصالات الطوارئ الجديدة الرائعة، إلا أنه لن يختلف كثيرًا عن إصداري آيفون 12 وآيفون 13.

فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تمنعك من الترقية لجهاز آيفون 14، وفق ما أورد موقع “ميك يوز أوف” الإلكتروني:

يتمتع آيفون 13 بعمر بطارية مذهل

من المعروف بأن بطارية آيفون 13 تتميز بعمر طويل، حيث زودت آبل الجهاز ببطارية ضخمة بالنظر إلى حجم الهاتف، مما يسمح لها بتقديم ما يصل إلى 15 ساعة من دفق الفيديو و75 ساعة من تشغيل الصوت. وفي الواقع، فإن حجم بطارية آيفون 14 مماثل لحجم بطارية آيفون 13 إلى حد ما، حيث تقدم ما يصل إلى 16 ساعة من دفق الفيديو و80 ساعة من تشغيل الصوت، وهذا لا يعد إضافة كبيرة.

لا يوجد منفذ USB-C حتى الآن

لم تضف آبل منفذ USB-C إلى آيفون 14، واستمرت باستخدام منفذ لايتنينغ. ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سن قانونًا يفرض على الشركات استخدام منفذ USBC في جميع الهواتف الجديدة، إلا أن هذا التشريع الجديد لن يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2024.

يحتوي جهاز آيفون 13 بالفعل على كاميرا رائعة

إذا كنت تمتلك جهاز آيفون تم طرحه في العامين الماضيين، فأنت تعلم بالفعل أنه يحتوي على كاميرا رائعة. قامت شركة آبل بإجراء بعض التحسينات على وحدة الكاميرا الجديدة في آيفون 14، ولكن تذكر أن الترقية الحقيقية، وهي مستشعر بدقة 48 ميغابكسل استخدمت فقط في طراز آيفون 14 برو. لذلك، على الرغم من أن كاميرا آيفون 14 قد تحسنت قليلًا، إلا أن آيفون 12 و13 بهما كاميرات رائعة بالفعل.

لم يحصل آيفون 14 على عرض 120Hz

كانت تقنية برو موشن من آبل واحدة من أهم الإضافات إلى آيفون 13 برو. لسوء الحظ، لم تصل هذه الميزة إلى آيفون 14 الأساسي، مما يعني أنك لا تزال عالقًا مع شاشة بقياس 60 هرتز.

المعالج

على الرغم من أن آيفون 14 برو يحتوي على أحدث وأكبر حزم من A16 بايونيك، فإن آيفون 14 العادي مدعوم بشريحة A15 بايونيك الأقدم، وهي نفس الشريحة الموجودة في سلسلة آيفون 13. يعد التحكم في الحرارة أحد أكبر التحديات التي تواجه أي مجموعة شرائح محمولة، وكغيرها من الشرائح ترتفع درجة حرارة شريحة A15 بايونيك عند زيادة الحمل على الهاتف.

الوقت مناسب لشراء آيفون 13

عندما تصدر آبل جهاز آيفون جديد، عادةً ما يتم طرح طرازها الأقدم للبيع بسعر مخفض. الآن بعد أن أطلقت آيفون 14، خفضت آبل سعر آيفون 13 بمقدار 100 دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن جهاز آيفون 13 يحتوي على نفس عمر البطارية تقريبًا، ويتم تشغيله بواسطة نفس مجموعة الشرائح، ويحتوي على وحدة كاميرا مماثلة.

