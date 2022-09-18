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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحذر أخصائيو التغذية بشكل دائم من الدهون الحشوية التي تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري.

عوامل تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري

تقول أخصائية التغذية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية روكسانا إحساني إن "الدهون الحشوية، ليست نفس دهون المعدة التي قد تراها".

وأضافت: "على الرغم من أن الدهون الحشوية غير مرئية من الخارج، إلا أنها يمكن أن تؤثر على صحتك عن طريق رفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بحالات معينة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومقاومة الأنسولين وحتى بعض أنواع السرطان".

تتمثل إحدى طرق تقليل الدهون الحشوية في إجراء بعض التعديلات الغذائية، ويمكن البدء بإضافة أحد أفضل الأطعمة التي تعمل على التخلص من دهون البطن وهي حسب إحساني: الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم.

قالت إحساني: "أشارت الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د قد تكون مرتبطة بدرجة أقل من الدهون الحشوية". "لذلك، فإن الزبادي اليوناني العادي أو الخالي من الدسم أو قليل الدسم هو الغذاء الأول الذي يجب على الناس إضافته إلى نظامهم الغذائي إذا كانوا يتطلعون إلى تقليل الدهون الحشوية".

وأضافت إحساني: "يحتوي الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم عادة على 20-23 غراما من البروتين لكل كوب واحد، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في تقليل الجوع لأنه يعزز الشعور بالشبع، كما أنه يجعلك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام عندما يكون لديك بروتين موجود في أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة".

يستغرق البروتين وقتا طويلا للهضم والتمثيل الغذائي، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ووجدت الأبحاث أيضا أن تناول البروتين العالي مرتبط بمؤشر كتلة الجسم المنخفض، ومحيط الخصر الأصغر، ومستويات الكوليسترول الجيد HDL (الجيد)، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبادي على مستنبتات حية ونشطة تُعرف باسم البروبيوتيك والتي تساعد في دعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأمهات اللواتي يعانين من السمنة يعرضن أطفالهن لخطر متزايد من المعاناة من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

ووجد باحثون في مستشفى جامعة ميتوا تيراسا في برشلونة بإسبانيا، أن النساء اللواتي يعانين من السمنة - سواء كانت مرتبطة بمرض السكري الناجم عن الحمل أو بسبب زيادة الوزن السريعة في وقت مبكر من الأشهر الثلاثة الأولى - أكثر عرضة لإنجاب طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وكان الأطفال المولودون من أمهات بدينات أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمقدار الضعف. ولاحظ الباحثون أن ما يقرب من ثلث النساء يعانين من السمنة في أول زيارة للأطباء لهن تتعلق بالحمل، ونصف النساء المصابات بسكري الحمل.

وزادت معدلات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين الشباب الأمريكي في السنوات الأخيرة. وفي حين لم تربط أي دراسات بشكل مباشر بين هذه الظواهر وأزمة السمنة المتزايدة في البلاد، فمن الممكن أن تكون الحالتان مرتبطتين.

وقالت فيرونيكا بيريا، الباحثة التي تعمل أيضا في المستشفى: "وجدت دراستنا أن النساء الحوامل المصابات بالسمنة وسكري الحمل لديهن أطفال يعانون من اضطرابات نفسية طويلة الأمد مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. لم نجد هذه العلاقة عندما اكتسبت النساء وزنا صحيا أثناء الحمل".

وجمع الباحثون، الذين نشروا النتائج في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، بيانات من 1036 امرأة ولدن مصابات بسكري الحمل. وتحدث الحالة الشائعة عندما تصاب المرأة بنوع من داء السكري من النوع الأول أثناء الحمل. والنساء اللواتي كن يعانين من السمنة قبل الحمل، أو في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، معرضات بشكل متزايد للإصابة بهذه الحالة.

وفي معظم الحالات، يكون مرض السكري مؤقتا ويختفي بعد وقت قصير من ولادة الأم.

ومن بين مجتمع الدراسة، تم تشخيص 13% من الأطفال المولودين من أمهات مصابات بمرض السكري في النهاية بمرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ووجدوا أن سبعة في المائة من الأطفال المولودين من أمهات يعانين من نقص الوزن، أصيبوا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، مقارنة بـ 11.4% من أولئك الذين ولدوا لأمهات يتمتعن بوزن صحي. وأولئك الذين ولدوا لأمهات يعانين من زيادة الوزن لديهم فرصة بنسبة 14.2% لتطوير الحالة، و16.2% من أطفال الأمهات البدينات سيصابون بهذه الحالة في نهاية المطاف.

وتحملت النساء اللائي اكتسبن وزنا زائدا في بداية الحمل المخاطر، بينما الأمهات اللائي زاد وزنهن من الكمية النموذجية لشخص من حجمهن لم يشهدن أي خطر متزايد. والباحثون ليسوا متأكدين من الآلية، لكنهم حثوا الأطباء على التأكد من أن الأمهات الحوامل يعرفن كيفية إدارة وزنهن أثناء الحمل.