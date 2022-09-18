السعودية: إجازة يومين للطلاب والطالبات احتفالاً باليوم الوطنى

القاهرة - سامية سيد - قررت المملكة العربية السعودية اعتبار يومى، الأربعاء والخميس، إجازة رسمية بمدارس المملكة، وتشمل الكوادر الإدارية والمعلمين والمعلمات، وذلك بمناسبة الذكرى 92 لليوم الوطني للمملكة لهذا العام. وفق صحيفة عكاظ .

يذكر أن المملكة العربية السعودية تستعد للاحتفال باليوم الوطني 92 يوم الجمعة المقبل باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة، وجاء شعار اليوم الوطني لهذا العام تحت عنوان"هي لنا دار"، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

ويتصدر شعار اليوم الوطني السعودي 92 علم المملكة بلونه الأخضر المميز، وشعار اليوم الوطني "هي لنا دار" بالإضافة إلى عبارة "فداك روحي يا وطني"، لتعكس الاعتزاز بالانتماء.

ويحمل شعار اليوم الوطني السعودي 1444 هـ، رسومات تشير للمشاريع الجاري تنفيذها في إطار نهضة شاملة تشهدها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030.