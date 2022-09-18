شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل يونيسيف يشيد بدور شباب مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جيريمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" عن سعادته للمشاركة فى افتتاح معمل الابتكار الأول من نوعه والمقام داخل مركز شباب الوايلى، مشيدا بدور الشباب المصرى، قائلا: "أعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم لقيادتنا إلى مستقبل أقوى لنا جميعا وللتأكد من أننا نلبى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال افتتاح معمل الابتكار بمركز شباب الوايلى بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسفير هولندا.

ولفت المسؤول الأممى إلى أن معمل ابتكار الوايلى هو واحد ضمن 6 معامل ابتكار، سيتم استحداثها فى جميع أنحاء مصر وداخل مراكز الشباب وتدير وزارة الشباب والرياضة مؤكدا " نحن نؤمن إيمانا راسخا بأحقية حصول جميع الشباب على المهارات الللازمة التى ستمكنهم من أن يصبحوا مواطنين فاعلين وسفراء للتغيير فى عالم متغير.

وأوضح هوبكنز أن معامل الابتكار هى امتداد لبرنامج مشوارى الذى أصبح تحت رعايه رئيس مجلس الوزراء منذ مايو 2021 بقيادة وزارة الشباب والرياضة منذ اطلاقه فى عام 2008 مشيرا إلى انه وصل برنامج مشوارى إلى 4 الالاف فتاة وشاب لتعزيز مهاراتهم الحياتية ومهارات التوظيف والمشوره المهنية.

وأشار هوبكنز إلى أن مركز شباب الوايلى يضم عشرين الف عضو من الشباب ونحن نأمل أن يتمكن جميع الشباب مع الوقت من الالتحاق بمعامل الابتكار والتى ستمكنهم من العمل على بناء وتشكيل أفكارهم المبتكرة مضيفا " كما سنعمل مع وزارة الشباب والرياضة على توصيل هؤلاء الشباب وحلولهم المبتكره ومن ثم يجب أن اشير إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد امنت الموارد البشريه والمساحات فى مراكز الشباب لضمان نجاح البرنامج.

وقال هوبكنز " نحن نؤكد على أهمية أنى يكون لجميع الشباب وخاصة الأكثر احتياجات من المصريين الامكانيه للوصول إلى مثل هذه المرافق وبالمثل من المهم أن نضمن أن تكون الفتيات محوور هذا البرنامج.

وقال هوبكنز " أتطلع إلى التعرب على الابتكارات والأفكار التى ستنشأ من خلال هذه المبادرة وأتوجه بالشكر الخاص إلى شركاء التنمية ولوكالة السويسرية وسفره هولندا ومنظمات الأمم المتحدة الذى هم جزء من هذا العمل متقدما بالشركر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على جهوده الدؤبة من اجل الشباب وشكر الشباب المشارك على حماسهم فى المشاركه فى هذا البرنامج قائلا " أعلم انه يمكننا الاعتماد عليكم لقيادتنا إلى مستقبل اقوى لنا جميعا وللتأكد من اننا نلبى أهداف التنمية السمتدامة ورؤية مصر 2030.

يعد نموذج معامل الابتكار مكونًا جديدًا فى إطار برنامج "مشواري" وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومن سفارة هولندا، ستقوم اليونيسف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنشاء مراكز ابتكار داخل مراكز الشباب. سيتم تشغيل كل مركز من قبل وزارة الشباب والرياضة. يهدف النموذج إلى المساهمة فى التمكين الاجتماعى والاقتصادى للشباب المصرى وغير المصرى من خلال تعزيز الابتكار الاجتماعى، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال لدعمهم فى تعلمهم للتأهيل للعمل .