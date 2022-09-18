شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: كل زيادة في اللحوم الحمراء لكبار السن تهدد القلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت دراسة رصدية استمرت المتابعة فيها 12 عامًا إنه بمرور الوقت يؤدي تناول اللحوم الحمراء باستمرار إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض تصلب الشرايين لدى من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

دراسة: كل زيادة في اللحوم الحمراء لكبار السن تهدد القلب



وأجريت الدراسة في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس، ووجدت أن تناول أكثر من حصة يوميًا من اللحوم الحمراء، ولو بنسبة 1.1 حصة، يرتبط بزيادة خطر تصلب الشرايين القلبي الوعائي بنسبة 22%. ولم يتم رصد نفس التأثير بالنسبة للحوم البيضاء.



ويُطلق على العملية المرضية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وأمراض الشرايين الطرفية، مرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي.

وعلى الرغم من عدم معرفة الآلية التي تحفّز بها اللحوم الحمراء هذه المشاكل في القلب، إلا أن الدراسة تمتاز بحجمها الكبير، وطول فترة المتابعة.

وتفسيرًا للعلاقة بين اللحوم الحمراء وأمراض تصلب الشرايين، وجد الباحثون أن تناول اللحوم الحمراء يؤدي إلى إنتاج مستقلبات في ميكروبيوم الجسم، والتي ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض تصلب الشرايين لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ويوجد تفسير آخر رصدته الدراسة، وهو أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من المخاطر بسبب مستويات السكر في الدم والأنسولين، وليس بسبب ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول في الدم.

قالت دراسة جديدة إن مكملات الفيتامينات والمعادن تحسن الذاكرة والإدراك والوظيفة التنفيذية بين كبار السن الذين يتناولون جرعة يومية منها.

ويعاني كثيرون من التدهور المعرفي بسبب العمر، مثل نسيان التفاصيل أو وضع الشيء في غير محله أحيانًا.

لكن التدهور المعرفي الحاد قد يؤدي إلى الزهايمر والخرف، والذي يتضمن تغييرات كبيرة في قدرة الشخص على التذكر أو إصدار الأحكام والتأثير على حياته اليومية.

وحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، أقام الباحثون تجربة سريرية عشوائية شملت أكثر من 2000 شخص في الـ65 على الأقل، اعتمدت على تناول مجموعة منهم مكملات الفيتامينات والمعادن يوميًا، وتناول مجموعة أخرى كبسولات بمستخلص كاكاو.

وأظهرت دراسة الباحثين في جامعة نورث كارولينا أن "مكملات الفيتامينات المتعددة اليومية تظهر إمكانية تحسين أو حماية القدرات المعرفية لدى المسنين".

وأظهرت المكملات "فائدة أقوى نسبيًا للمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. لكن يتطلّب تأكيد ذلك تكراره في عينة أكبر تشمل المزيد من المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبيرة".

وفسر الباحثون استفادة الذاكرة من الفيتامينات، بأن المغذيات الدقيقة قد تكون مفيدة لصحة الدماغ على المدى الطويل لدى كبار السن، خاصة الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية الموجودة مسبقًا.

مضادات الأكسدة مواد قد تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة،

مضادات الأكسدة مواد قد تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة، والتي تلعب دورًا في أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى، إلى جانب تسريع مظاهر الشيخوخة.

والجذور الحرة عبارة عن جزيئات يتم إنتاجها عندما يهضم الجسم الطعام ويجري عملية التمثيل الغذائي له، أو عندما تتعرض لدخان التبغ، أو تلوث الهواء، أو الإشعاع.

وتساعد مضادات الأكسدة، في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. والأطعمة النباتية هي أفضل المصادر، وتشمل: الفاكهة، والخضروات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور، والأعشاب، والتوابل، وحتى الكاكاو.

ومن أكثر الفواكه غنى بمضادات الأكسدة عائلة التوت بألوانه، والفراولة (الفريز)، والعنب، والبرتقال، والبرقوق (الخوخ)، والأناناس، والليمون (الحامض)، والكيوي، والرمان.

أما الخضروات، فأكثرها غنى بمضادات الأكسدة هي: البروكلي، والملفوف (الكرنب)، والقرنبيط، والسبانخ، والفلفل الحلو، والجرجير، والخس، والبازلاء، والطماطم، والأفوكادو.

ويوفر الزنجبيل والكركم والهيل والقرفة أنواعًا قوية من مضادات الأكسدة.