شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري حافظ الأختام.

وفي مستهل اللقاء نقل الوزير الجزائرى – بحسب بيان للرئاسة العراقية - تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس العراقى برهم صالح، وسلمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في نوفمبر القادم، فيما حمّل الرئيس العراقى برهم صالح الوزير الجزائرى تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

كما جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة، حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية.