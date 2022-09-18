شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب برعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في اجتماعات الدورة (52) لمجلس وزراء الاعلام العرب، نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، بحضور عدد من وزراء الإعلام بالدول العربية ومن يقوم مقامهم ورؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وتأتي هذه الدورة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 20 - 22 سبتمبر 2022.

وبحسب مقتضيات النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام ستنكب اللجنة الدائمة للإعلام العربي على دراسة وثائق العمل ومشاريع القرارات التي أعد تها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب انطلاقا من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري المذكور .

وتناقش الدورة جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية و في صلبها القدس المحتلة ، و تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة " كورونا "، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف ، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء.

وستتدارس الدورة جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية و في صلبها القدس المحتلة ، و تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة " كورونا "، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف ، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء .