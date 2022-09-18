شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية لمتضررى الجفاف فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية لمتضرري الجفاف في الصومال.

وأفاد المركز - حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - بأنه تم توزيع 70 طنا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال.

يشار إلى أن هذه المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 71 مشروعا في الصومال بتكلفة تجاوزت 200 مليون دولار.

كما تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمختلف الشعوب والبلدان حول أنحاء العالم، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا لها.