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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر أحد الخبراء من أن عادة شائعة لدينا جميعا في تنظيف الأسنان، يمكن أن "تبطل" بعض الأشياء الجيدة اللازمة للحفاظ عليها.

طبيب يحذر من عادة "ينبغي تجنبها" عند استخدام فرشاة الأسنان.. ما هي؟

وشارك طبيب أسنان Bupa للعناية بالأسنان - سيلفيو كارتاس - بعضا من أهم نصائحه للحفاظ على أسنان قوية وصحية - بما في ذلك الأشياء التي يجب تجنبها.

ونصح على وجه التحديد بعدم شطف الفم بعد غسل الأسنان بالماء وغسول الفم.



وقال كارتاس: "يميل الناس إلى شطف أفواههم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. ومع ذلك، فإن هذا يتسبب في إزالة الفلورايد من الأسنان، ما يعني أنه لا يمكن أن يفيد الأسنان من خلال تقوية المعادن في المينا. لذلك، يجب أن تبصق، لا تشطف، وتجنب استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث أن غسول الفم يحتوي على نسبة أقل من الفلورايد مقارنة بمعجون الأسنان. وهناك عادة مفيدة أكثر وهي استخدام غسولات الفلوريد هذه في وقت آخر خلال اليوم أو اتباع الإرشادات التي يقدمها طبيب الأسنان أو أخصائي الصحة".

وأوضح كذلك: "يحتوي معجون الأسنان على مكونات نشطة تحتاج إلى وقت لتتحرر/تلتصق بالأسنان. الشطف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يزيل هذه المكونات وفوائدها. ومعجون الأسنان المضاد للبكتيريا/التجاويف يرسب بوليمر لاصق على السن (درع واق)؛ فالشطف مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يخففها ويزيلها في النهاية. وعادة ما يحتوي غسول الفم على تركيز فلوريد أقل من معجون الأسنان. لذلك سيخفف تركيز الفلوريد في الفم إذا تم استخدامه مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة".

وأضاف: "لا ينبغي استخدام غسول الفم قبل سن السادسة بسبب خطر تناوله. وبالنسبة للأطفال المعرضين بدرجة عالية لخطر التسوس (تسوس الأسنان)، يجب الإشراف على الشطف إذا أوصى طبيب أسنانهم باستخدام غسول فم معين".

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في تقليل الآثار الضارة للأحماض التي تتلامس مع أسنانك - لا يدرك معظم الناس كيف يمكن لبعض الأطعمة أن تحيد الأحماض في فمك.

ن المفهوم جيدا أن النمو السرطاني ارتبط بقرارات نمط الحياة السيئة. وربطت الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المحفوظة بالملح، مثل الخضروات المخللة، بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وكما يشير مجلس السرطان، "يحتاج الجسم بالفعل إلى بعض الصوديوم ولكن في معظم الظروف نحصل على جميع احتياجاتنا من الصوديوم من الأطعمة بشكل طبيعي".

وتواصل الهيئة الصحية التي تمول وتجري أبحاث السرطان: "ليست هناك حاجة لإضافة الملح إلى الأطعمة. إنها لفكرة جيدة التحول إلى نظام غذائي قليل الملح وتجربة الأطعمة المنكهة بالأعشاب والتوابل بدلا من ذلك".

وتشير الدراسة المنشورة في مجلة Cancer Epidemiology، Biomarkers & Prevention، إلى أن هذا سيكون من الحكمة.

ويُعرف على نطاق واسع أن استهلاك الخضار يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان المعدة.



ومع ذلك، فإن معدلات الإصابة بسرطان المعدة لا تزال مرتفعة لدى كل من السكان اليابانيين والكوريين، على الرغم من أنهم يستهلكون كميات كبيرة من إجمالي الخضروات.

وحقق الباحثون في هذا التناقض لمحاولة فهم ما يحدث.

ويستهلك اليابانيون والكوريون بشكل أساسي الخضروات المصنعة، مثل الخضار المطبوخة أو المملحة أو المخللة، بدلا من الخضار الطازجة.

ولتحديد ما إذا كانت مآخذ الخضار الطازجة والمخللة لها تأثيرات مختلفة على خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى السكان اليابانيين والكوريين، أجرى الباحثون تحليلا للتقارير الوبائية المنشورة.

ويقارن التحليل نتائج دراسات متعددة للوصول إلى نتيجة أكثر تحديدا.

وتم تضمين ثماني دراسات حول استهلاك الخضار الطازجة و14 دراسة حول استهلاك الخضروات المخللة المتعلقة بمخاطر الإصابة بسرطان المعدة في هذا التحليل التلوي.

ونظر في أربع دراسات لاستكشاف الاختلافات في خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى الرجال والنساء بشكل منفصل.

ولاحظ الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الخضار الطازجة كان مرتبطا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة.

لكن تناول كميات كبيرة من المخللات "يرتبط بشكل كبير" بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وخلص الباحثون إلى أن: "نتائج هذا التحليل تقدم دليلا على أن تناول كميات كبيرة من الخضار المخللة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة [GC] وتشير إلى أن الاستهلاك العالي للخضروات الطازجة مهم لتقليل مخاطر GC".

ومن المهم ملاحظة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد السببية.

يمكن تشخيص الإصابة بالسرطان من خلال التغيرات الحاصلة في تجويف الفم، فمثلا قد تشير تقرحات اللثة والبقع إلى سرطان الحلق والفم.



ويشير موقع Express، إلى أنه وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية والجمعية الأمريكية للسرطان، يجب أن تثير القلق مختلف التقرحات أو الدمامل التي تظهر على اللثة وتستمر أكثر من أسبوع، وكذلك البقع الحمراء والبيضاء على اللثة واللسان أو على الجدار الداخلي للخدين، أو تغير الصوت، لأنها قد تشير إلى الإصابة بسرطان الحلق أو تجويف الفم.

ووفقا للخبراء، يمكن أن يظهر السرطان في أي جزء من تجويف الفم، وهناك العديد من العلامات التي تشير إليه. فمثلا سرطان تجويف الفم يصيب عادة اللسان والشفاه واللثة وجدار الخد الداخلي، ونادرا ما تظهر آثاره على اللوزتين أو في القصبة الهوائية.

ويمكن أن تظهر التقرحات والدمامل في تجويف الفم بسبب الحساسية أو الإجهاد أو القلق. لذلك تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بمراجعة الطبيب في حال استمرت هذه الأعراض أكثر من ثلاثة أسابيع أو تعود للظهور من جديد بالقرب من الحلق، مع كبر مقاسها عن المعتاد، أو يصاحبها نزف دموي أو آلام شديدة وتزداد احمرارا.

ويضيف الخبراء، تتشابه أعراض سرطان الحلق وتجويف الفم. ولكن في حالة سرطان الحلق يضاف له ورم وألم في الفكين وتغير الصوت والشعور بوجود شيء ما في الحلق. ووفقا لخبراء الجمعية الأمريكية للسرطان، يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بأنواع أخرى من السرطان أو أمراض أخرى.

ويؤكد الخبراء على أن السبب الرئيسي لهذه الأنواع من السرطان هي العادات السيئة - التدخين والكحول وسوء التغذية.