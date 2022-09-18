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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يؤثر سكري الحمل على ما بين 2% و10% من الحوامل، ويحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين أثناء الحمل، أو عندما تجعل هرمونات الحمل الجسم مقاومًا لعمل الأنسولين.

إرشادات التغذية لسكري الحمل.. ما هي؟



وتشمل أعراض سكري الحمل: التعب، والغثيان، والشعور بالعطش بشكل غير عادي، وكثرة التبول، والتهابات المثانة المتكررة، وعدم وضوح الرؤية، واكتشاف وجود سكر في البول عن طريق الفحص.

التغذية

وتوصي جمعية السكري الأمريكية بأن تملأ الحامل نصف الطبق من الخضروات غير النشوية، وربعه بالبروتين الخالي من الدهون، والربع الأخير بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة أو الخضروات النشوية.

وتتضمن قائمة الخضار غير النشوية: الفلفل، والسبانخ، والجزر، والبروكلي، والقرنبيط، والهليون، والخيار، والفطر، والكوسا، والسلطة الخضراء، والباذنجان، والكرفس.

أما البروتين الخالي من الدهون فيتضمن: صدر الدجاج من دون جلد، والديك الرومى، والبيض، والأسماك وخاصة السلمون والتونة، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والفول، والعدس، والحمّص، والمكسرات، وزبدة الفول السوداني أو زبدة المكسرات، والتوفو، ومنتجات الألبان والحليب الخالية من الدسم أو قليلة الدسم.

وتحتوي قائمة الكربوهيدرات المعقدة على: القمح الكامل، والأرز البني، والكينوا، وبرغل القمح، والشوفان، والبطاطا الحلوة، والجزر الأبيض، والقرع، والفواكه بأنواعها، والفواكه المجففة.

أظهر بحث جديد أن خطر الإصابة بالسكري من النوع2 انخفض بأكثر من النصف عن طريق الحقن الأسبوعي بعقار جديد للسمنة يسمّى سيماغلوتيد، والذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا في الولايات المتحدة وبريطانيا كعلاج للبدانة.

ومن المقرر أن تُناقش نتائج البحث في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) المنعقد في ستوكهولم يوم 19 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأجريت الأبحاث في جامعة ألاباما، واستندت الموافقة الطبية على العلاج إلى نتائج تجارب سريرية أظهرت أنه يقلل الوزن بأكثر من 15% في المتوسط، عند استخدامه ضمن برنامج نمط حياة صحي.

وقال الدكتور تيموثي غارفي المشرف على البحث: "هذا القدر من فقدان الوزن كافٍ لعلاج أو منع مجموعة واسعة من مضاعفات السمنة التي تضر بالصحة ونوعية الحياة، كما أنها تغير قواعد اللعبة في طب البدانة".

وأضاف غارفي: "يقلل سيماغلوتيد من خطر الإصابة بالسكري في المستقبل بنسبة تزيد عن 60% لدى مرضى السمنة، وهذا الرقم متشابه سواء كان المريض يعاني من مقدمات السكري، أو لديه مستويات سكر طبيعية".

ويتطلّب علاج سيماغلوتيد الاستخدام المستمر للحقن أسبوعيًا للحفاظ على انخفاض مخاطر السكري.

كشفت دراسة أولية أن اختبار دم واحد يمكنه فحص أكثر من 50 نوعًا من السرطان، وأنه يعمل بشكل جيد إلى حد ما في التجربة العملية.

وأجريت التجارب في معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، وشارك فيها 6600 شخص يتمتعون بصحة جيدة، وتزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، كشف الفحص عن إشارة محتملة للسرطان في نحو 1% من المشاركين، وتم تأكيد هذه النتائج عند إجراء فحوصات أكثر شمولًا.

وقالت كاترين ماريناك الباحثة المشاركة في الدراسة: "قد يصبح هذا الفحص عامل تغيير في مجال الكشف المبكر، إذا أكدت دراسات أخرى فائدته".

ويمكن لهذا الفحص بعد الموافقة عليه أن يكشف مبكرًا وبسهولة عن أورام خطيرة في البنكرياس والكبد والمبيض، ما يقلل احتمالية أن تكون قاتلة.

ويبحث فحص الدم الجديد الذي يُسمّى Galleri عن "إشارات" بيولوجية تشير إلى أن السرطان قد يكون موجودًا، مثل أجزاء الحمض النووي التي تفرزها الخلايا السرطانية في مجرى الدم.



اقترحت دراسة حديثة موسّعة أن استخدام السكريات الاصطناعية في التحلية يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكن الخبراء حثوا على توخي الحذر بشأن هذه النتائج.

ويستهلك ملايين من الناس حول العالم كل يوم هذه التحلية الاصطناعية في منتجات مثل دايت صودا، ويتم استخدامها جزئيًا كوسيلة لتجنب زيادة الوزن، لكن صحة هذه البدائل كانت محل جدل منذ فترة طويلة.

وقام باحثون في معهد INSERM الفرنسي بتحليل بيانات أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا، أبلغوا بأنفسهم عن نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم وتاريخهم الطبي بين عامي 2009 و2021.

وتناول 37% من المشاركين محليات الصناعية بمتوسط 42 ملغ في اليوم، أي ما يعادل علبة واحدة من التحلية، أو نحو ثلث علبة صودا دايت.

وخلال فترة المتابعة تم تسجيل 1502 مشكلة قلبية، بما في ذلك النوبات القلبية والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية.

وأظهرت النتائج التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن مشاكل القلب حدثت أكثر لدى مستخدمي المحليات الاصطناعية، وأن هذا يتماشى مع أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية للعام الحالي، والذي لا يدعم استخدام هذه التحلية كبديل آمن للسكر.

ودعا الباحثون إلى إجراء مزيد من الأبحاث عن تأثير استهلاك السكريات الاصطناعية للاقتراب من الحقيقة بخصوص مدى سلامة استخدامها.