وزير الخارجية الأردنى: الدعم الأمريكى غير مشروط وقابل للزيادة

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين (2023-2029) تتضمن دعما "غير مشروط وقابل للزيادة".

وقال الصفدي في مقابلة مع قناة المملكة إن الدعم الأمريكي المقدم للأردن جاء بعد إصلاحات اقتصادية وإدارية فرضتها الحاجة والضرورة الأردنية.

وقال إن الدعم الأمريكي بحسب مذكرة التفاهم يمتد لـ7 سنوات، ويبدأ العام المقبل ويتضمن قرابة 10.15 مليار دولار على مدار السنوات السبعة المقبلة، وستقدم الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم 610 ملايين دولار على الأقل دعما مباشرا للخزينة سنويا، و400 مليون دولار بشكل سنوي للجيش.

وقال وزير الخارجية إن الدعم الأمريكي قابل للزيادة.