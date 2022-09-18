شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: فض إضراب العاملين بقطاع الاتصالات بعد تنفيذ مطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة العاملين في هيئة أوجيرو (الشركة الوطنية للاتصالات بلبنان) فض الإضراب بشكل نهائي مع دعوة الموظفين إلى العودة للعمل ومعالجة الأعطال والشكاوى، التي تراكمت اثناء فترة التوقف عن العمل، وذلك بعدما وقع رئيس الجمهورية اللبنانية المرسومين المتعلقين بزيادة أجور ومستحقات العاملين في الهيئة.

يأتي ذلك بعد إضراب عام دخل فيه العاملون في أوجيرو يوم 31 أغسطس الماضي مما أدى إلى اضطراب الاتصالات الأرضية وخدمات الانترنت في مناطق متفرقة في البلاد بما في ذلك العاصمة بيروت لمدة وصلت لـ9 أيام متتالية شهدت لقاءات مكثفة وإجراءات في محاولة لإثناء العاملين عن قرار الإضراب.

وقبل نحو أسبوع، توصل وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم إلى اتفاق مع العاملين يقضي بتعليق الأضراب لأسبوع لحين الانتهاء من تنفيذ مطالب العاملين التي تمثلت في زيادة بدل النقل والحوافر والمساعدات الاجتماعية.