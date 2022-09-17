شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وسوريا يتفقان على توحيد المواقف الثنائية فى ملف حصص المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع العراق وسوريا، اليوم /السبت/، اتفاقا بشأن توحيد المواقف الثنائية للبلدين في ملف حصص المياه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الموارد المائية بالعراق إن ذلك جاء فى ختام فعاليات الاجتماع الثنائي العراقي - السوري المشترك الخاص بإطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدولي بنسخته التاسعة بالعاصمة السورية دمشق برئاسة وزير الموارد العراقى مهدي رشيد الحمداني ونظيره السوري الدكتور تمام رعد .



وأضاف البيان إنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار العمل المشترك للوصول إلى النتائج المتوخاة والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف للحصول على حقوق البلدين المائية في ظل نقص الايرادات المائية والتغيرات المناخية وبما يلبي متطلبات البلدين من المياه وضمان رفاهية شعبيهما".



وأشار الى أنه في ختام الاجتماع، تم التوقيع على المحاضر المشتركة بين الجانبين، والتي تضمنت أهم توصياتها تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسخير التكنولوجيا والعلوم والبحوث ومواجهة الآثار المتطرفة للمناخ، وأن يكون الاجتماع الثاني للبرنامج في العاصمة العراقية بغداد قريبا .