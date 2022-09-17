شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق قنابل غاز صوب مزارعين فلسطينيين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /السبت/، قنابل غاز صوب المزارعين الفلسطينيين شرق بلدة "بيت حانون" شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت قنابل الغاز صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية في منطقة "النعايمة" شرق بيت حانون شمال غزة.



وأجبرت قوات الاحتلال، المزارعين على العودة إلى بيوتهم وحالت بين وصولهم إلى أراضيهم لفلاحتها.