شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم ومقذوف حوثى فى الحديدة والجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى مدنى مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء انفجار لغم ومقذوف من مخلفات الحرب في محافظتي الحديدة والجوف.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية، وفقا لقناة (اليمن الفضائية)، اليوم السبت، إن "مدنياً قتل بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في مديرية الحوك جنوب محافظة الحديدة".



وأضافت المصادر أن مدنيين اثنين أصيبا جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.



يشار إلى أن المرصد اليمني للألغام وثق منذ منتصف 2019 وحتى مطلع أغسطس 2022 سقوط 426 قتيلاً مدنياً بينهم 101 طفل و22 امرأة، إلى جانب 568 جريحًا، منهم 216 طفلاً و48 امرأة، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة من مخلفات الحرب في عدد من المحافظات.