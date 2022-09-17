شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: رصد حالات شراء أصوات لصالح بعض المرشحين بالانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكن رجال المباحث الجنائية بالكويت، من ضبط عملية شراء أصوات تخص أحد المرشحين في الدائرة الثانية، وألقوا القبض على 7 أشخاص يعملون لمصلحة المرشح، ومبالغ مالية مجهزة لشراء أصوات الناخبين، وفق "القبس".

وقالت مصادر أمنية كويتية، إن الأجهزة الأمنية رصدت كذلك عملية شراء أصوات لمصلحة مرشحين اثنين، أحدهما بالدائرة الثالثة، والآخر بالدائرة الخامسة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على أكثر من جبهة وفي أكثر من اتجاه في آن واحد لضبط جميع عمليات شراء الاصوات.

وأضافت المصادر أن عملية ضبط شراء الاصوات لمصلحة مرشح الدائرة الثانية بدأت بمعلومة سرية وصلت لرجال المباحث عن عملية شراء اصوات تتم لمصلحة احد المرشحين في الدائرة الثانية، مشيرة الى ان المعلومات تحدثت عن جميع تفاصيل عملية شراء ذمم الناخبين.

وأوضحت المصادر ان الفرقة الامنية استصدرت اذناً من النيابة العامة، وارسلت مصدرا سريا الى مناديب المرشح لبيع صوته، وحصلت على جميع المعلومات، وفي الزمان والمكان المحددين داهمت الفرقة الامنية مقر المرشح، والقت القبض على 7 اشخاص يعملون لديه، فضلا عن ضبط المبالغ المالية التي تستخدم في شراء ذمم الناخبين.

وذكرت المصادر ان التحقيقات لا تزال جارية مع المضبوطين، وسيتم احالتهم الى النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معهم.