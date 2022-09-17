شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نتابع ما تم رصده من تسرب نفطى محدود فى (ميناء البكر) بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للبيئة الكويتية إنها تتابع البلاغ الوارد من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حول رصد تسرب نفطى محدود في ميناء البكر العراقي بمنطقة البصرة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح ،في تصريح له اليوم /السبت/، أن فريقا من الهيئة قام بمتابعة البلاغ الوارد من المنظمة الإقليمية عن طريق صور بالأقمار الصناعية لمعرفة مصدر التسرب النفطي.



وأضاف الشيخ عبدالله الحمود أن التسرب الذي حدث في ميناء البكر العراقى تمت السيطرة عليه من قبلهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية الكويتية لعمل مسح داخل المياه الإقليمية الكويتية، حيث لم يتم رصد أي تلوث داخلها.



وبين أنه تم تكليف الدوريات التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة الشمالية والقوه البحرية الكويتية المتواجدة في جزيره بوبيان لاستكمال عمليات الرصد والإبلاغ فورا حال رصد أي تلوث.



وأشاد بالتعاون بين الجهات المعنية والجهود المبذولة من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية في سبيل الحفاظ على البيئة.