شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: منع استخدام علم المملكة وصور القيادة على السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التجارة السعودية منعها الأفراد والمنشآت التجارية من استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة (السيفين والنخلة) وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها". وفق" سبق" .

وأوضحت الوزارة قيامها بتنفيذ جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم الوزارة بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.

يذكر أنه صدر تعميم للمنشآت التجارية قبل 4 أعوام تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 3587 في تاريخ 21 محرم 1440هـ، القاضي بمنع استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة) في التعاملات التجارية.